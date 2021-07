L’Inter pianifica i prossimi movimenti di calciomercato. Occhio al big che può, a sorpresa, salutare la squadra nerazzurra: c’è l’annuncio

Il calciomercato dell’Inter sta prendendo forma, con l’ultimo mese a disposizione di Marotta e Ausilio utile a perfezionare la rosa da consegnare, il prima possibile a Simone Inzaghi. I campioni d’Italia valutano dunque i prossimi rinforzi senza trascurare possibili addi nelle settimane a venire. In tal senso, l’allenatore e opinionista Gianni Sandrè ha parlato ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ facendo il punto sulle prossime operazioni in casa Inter. In ottica cessioni, la società meneghina dopo l’addio di Hakimi potrebbe dover cedere un altro pezzo pregiato. In tal senso, Sandrè non ha dubbi: Lautaro Martinez può finire per salutare la squadra di Simone Inzaghi. “Lautaro Martinez via? Chi non vuole restare, è giusto che veda via. Se uno non vuole rimanere all’Inter, se non si sente a casa sua, allora buon viaggio e buona fortuna“. Parole decise nei confronti del ‘Toro’ che, sin dalla scorsa estate quando è stato vicinissimo al trasferimento al Barcellona, è finito nel mirino di numerosi top club europei. Con il rinnovo dell’attuale accordo in scadenza nel 2023 che difficilmente arriverà, la cessione del gioiello argentino pare quasi inevitabile. L’allenatore ha poi fatto il nome di chi potrebbe rimpiazzare l’ex Racing al fianco di Lukaku.

Calciomercato Inter, Lautaro dimenticato: “Ecco l’erede”

“Lo sostituiremmo con Raspadori, 15 gol li può fare anche lui”, ha detto Sandrè approvando l’eventuale assalto al gioiello di proprietà del Sassuolo. Un ultimo pensiero, infine, sulla ricerca per la società meneghina di un vice Lukaku che possa far rifiatare il gigante belga il prossimo anno.

“Prenderei Petagna, gradirei l’attaccante del Napoli che per struttura fisica mi pare il prospetto più giusto, anche dal punto di vista economico”. L’attacco interista rischia quindi di cambiare decisamente connotati.

Nell’ultima annata con la maglia dell’Inter, Lautaro ha collezionato 49 presenze con 19 reti e 11 assist vincenti: l’addio del ‘Toro’ è un’ipotesi tutt’altro che spenta.