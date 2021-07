Calciomercato Milan, non solo Leao | Cessioni per 71 milioni

Il Milan lavora alle cessioni per reinvestire i proventi sul mercato: non solo Rafael Leao, sulla lista di Maldini c’è anche Hauge

Gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, non hanno portato introiti al Milan da reinvestire sul mercato. Una dura perdita per Maldini, che ora dovrà concentrarsi su calciatori di ‘seconda fascia’ della rosa per continuare a rinforzare la squadra di Pioli. Restano Tomori, Tonali e Brahim Diaz ed è arrivato anche il tanto agognato vice Ibrahimovic, ovvero Olivier Giroud. Ma sono tanti i giocatori in uscita: tra questi c’è Rafael Leao, valutato 25 milioni di euro. Jorge Mendes potrebbe piazzarlo in una delle ‘sue squadre’ come per esempio il Wolverhampton, ma non solo. Anche il giovane Hauge resta in lista di sbarco dopo aver trovato poco spazio nella seconda parte di stagione e andrebbe via per 15 milioni.

Milan, cessioni per 71 milioni di euro

Un altro dei giocatori che non rientra nei piani di Pioli è Samu Castillejo: l’allenatore rossonero sulla fascia avrebbe bisogno di un calciatore diverso, più incisivo. La cessione dello spagnolo frutterebbe sugli 8 milioni di euro. Poi c’è Pobega, che ha disputato una grandissima stagione con lo Spezia e ha visto il suo valore salire sui 15 milioni. Giocatori dal rientro del prestito sono anche Caldara e Conti, le cui cessioni porterebbero nelle casse del Milan 8 milioni in totale. Per un totale da 71 milioni di euro da reinvestire sul mercato.