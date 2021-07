La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo e l’addio del calciatore può portare a un big: pazza idea di scambio

La Juventus non ha ancora effettuato operazioni ufficiali in questo calciomercato ma continua a lavorare per effettuare i primi colpi nell’ultimo mese rimasto. In particolare i bianconeri puntano a rinforzare il proprio centrocampo visto che l’ultima stagione non è andata nel migliore dei modi e ci sono state delle lacune proprio in mezzo.

Nel mirino c’è Locatelli da ormai diversi mesi ma non è l’unica operazione che ha in mente la società. La dirigenza infatti potrebbe far partire Rodrigo Bentancur, che non sembra essere un tassello fondamentale per mister Allegri, e per questo motivo potrebbero nascere nuovi affari.

Calciomercato Juventus, Bentancur può partire: idea di scambio con il Real Madrid

La Juventus potrebbe approfittare della situazione dell’uruguaiano, che ha comunque una buona valutazione, per tentare uno scambio con le big. Potrebbe nascere infatti una nuova trattativa con il Real Madrid, visto che per Carlo Ancelotti il brasiliano Casemiro non è un tassello principale. Possibile dunque che nasca un’idea di scambio clamorosa tra i bianconeri e i blancos tra due giocatori che hanno una valutazione intorno ai 45-50 milioni di euro.

