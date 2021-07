Il nome di Romelu Lukaku continua a ‘preoccupare’ i vertici di casa Inter: il top club piomba sul belga, maxi offerta e addio ai nerazzurri

La nuova Inter targata Simone Inzaghi prende lentamente forma, a poco più di un mese dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri oltre alle entrate, valutano anche alcuni addii. Diversi i profili che rischiano di salutare la società meneghina: da Brozovic in scadenza tra un anno fino a Romelu Lukaku che, nonostante sia un perno fondamentale dell’attacco dei campioni d’Italia, rimane in cima alla lista di numerosi top club sparsi per l’Europa. Oltre al Chelsea che ha valutato con decisione un ritorno del gigante belga, adesso sarebbe il Real Madrid la società che proverebbe a muovere passi importanti per regalare ad Ancelotti il classe 1993. Il mister emiliano stima l’attaccante dell’Inter e ha intenzione di proporre uno scambio alla società meneghina, con tre opzioni di spessore come parziale contropartita per il centravanti ex United: ecco cifre e dettagli.

Calciomercato Inter, tripla offerta ‘galactica’: Real su Lukaku

Lukaku al Real per una cifra complessiva di circa 110 milioni di euro. Questa l’idea del Real Madrid che, viste le difficoltà ad arrivare a Mbappè ed Haaland, punterebbe proprio al centravanti interista. Sul piatto il cartellino di Isco, valutato circa 20 milioni (e accompagnato da 90 milioni cash).

L’alternativa potrebbe essere Luka Jovic, valutato 30 milioni con circa 80 milioni cash. L’ex Eintracht piace anche al Milan: il Real può, infine, valutare un sacrificio illustre per avvicinarsi a Lukaku. Si tratta di Vinicius Junior, il cui cartellino vale 45-50 milioni.

Il talento brasiliano, oltre a circa 60 milioni cash, per il via libera da parte dell’Inter all’addio di Lukaku: Ancelotti e Perez ci provano, Lukaku il nome giusto per l’attacco delle ‘Merengues’.