Calciomercato Inter, 100 milioni dal Tottenham | Doppia cessione

L’Inter potrebbe cedere due giocatori molto importanti al Tottenham: il ds Paratici offrirebbe circa 100 milioni di euro

L’Inter potrebbe privarsi di un nuovo top player dopo Achraf Hakimi. L’obiettivo è quello di rientrare dei problemi economici di Suning, almeno per questa sessione di mercato. La cessione del terzino marocchino ha fruttato circa 70 milioni di euro, che potrebbero non bastare. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile, e le cessioni potrebbero dunque aumentare. Da tenere d’occhio Fabio Paratici, che al Tottenham ha a disposizione ottime risorse da reinvestire e potrebbe puntare su un doppio colpo: Stefan de Vrij e Lautaro Martinez.

Inter, Paratici su de Vrij e Lautaro Martinez

Il Tottenham potrebbe proporre un’offerta all’Inter per prelevare Stefan de Vrij e Lautaro Martinez. Il primo è arrivato a parametro zero dalla Lazio, e la sua eventuale vendita porterebbe nelle casse del club nerazzurro una plusvalenza importante. Poi c’è Lautaro, che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e che andrebbe via a fronte di una grande offerta. Paratici sembra disposto a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per entrambi i top player dell’Inter. Un ridimensionamento annunciato che però potrebbe proseguire in modo netto rispetto alle ultime settimane.