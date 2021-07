Il calciomercato bianconero può vedere l’approdo del top player alla corte di Allegri: addio pronto, arriva l’annuncio dalla Spagna

La Juventus dopo aver ripreso a correre agli ordini di Massimiliano Allegri non smette di valutare i prossimi colpi di calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ deve sciogliere diversi nodi per il futuro, a partire dal destino di Cristiano Ronaldo che al momento parrebbe destinato a rimanere in quel di Torino. Tra le entrate rimangono tuttavia diversi nomi di spicco, in particolare per l’attacco, per completare il reparto avanzato dell’allenatore livornese. Arrivano in tal senso novità importanti dalla Spagna per uno dei profili in cima alla lista della dirigenza bianconera, destinato a cambiare maglia nelle prossime settimane: Antoine Griezmann. Secondo quanto riportato dal giornalista Jose Alvarez, intervenuto ai microfoni di ‘El Chiringuito’, il futuro del campione francese sarà lontano dal Barcellona. Il francese, accostato da mesi alle uscite, con Koeman che intende puntare su altri profili, è destinato a dire addio al club di Joan Laporta. Dopo aver collezionato 51 presenze nell’ultima stagione, condita da 20 reti e 13 assist vincenti tra campionato e coppe, il futuro de ‘Le Petite Diable’ non sarà a tinte blaugrana.

Calciomercato Juventus, colpo Griezmann: “Destinato all’addio”

“Penso che Antoine Griezmann lascerà il Barcellona a fine agosto“, queste le parole di Alvarez che dunque aprono a nuovi scenari per l’ultimo mese di calciomercato. La Juventus resta vigile alla finestra, con la possibilità di puntare su Griezmann in caso di addio di Cristiano Ronaldo in direzione PSG.

L’asso lusitano è in scadenza il 30 giugno 2022 e, nonostante il ritorno in quel di Torino, la sua permanenza alla corte di Allegri è tutt’altro che scontata. Ecco che l’opzione Griezmann può quindi prendere corpo negli ultimi giorni di mercato.

Oltre ai bianconeri, anche l’Atletico Madrid rimane alla finestra per il possibile ritorno del 30enne di Macon alla corte del ‘Cholo Simeone.