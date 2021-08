È stato tutt’altro che amichevole l’incontro tra Marsiglia e Villarreal: Emery scatenato, Sampaoli non ci sta e reagisce

È stata tutt’altro che un’amichevole la sfida tra Marsiglia e Villarreal, che si è conclusa sul risultato di 2-1 in favore dei francesi dopo delle scintille a bordocampo. Nel secondo tempo infatti il tecnico del Villarreal Unai Emery si è fatto espellere per delle proteste contro l’arbitro e qui si è accesa una forte discussione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Erede in Serie A: le cifre

L’allenatore vincitore dell’ultima Europa League, mentre usciva dal campo, si è incrociato con Jorge Sampaoli che era inferocito ed è nata una nuova discussione molto accesa tra i due. Tutto nasce dall’espulsione di Juan Foyth del Villarreal per doppia ammonizione dopo il fallo su Gerson.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo Sabitzer | Ecco la possibile offerta

Scintille in Marsiglia-Villarreal, Emery furioso contro Sampaoli

L’espulsione di Foyth è stata ritenuta ingiusta dal tecnico Unai Emery che così si è scatenato contro l’arbitro per le proteste. Nel momento di rabbia, il tecnico se l’è presa anche con l’avversario Sampaoli facendo dei gesti contro di lui e continuando a lamentarsi per la doppia ammonizione. L’allenatore del Marsiglia non è rimasto a guardare e mentre tentava di reagire è stato bloccato dallo staff e i suoi assistenti, mentre Emery ha continuato a urlare dal tunnel che porta negli spogliatoi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinforzo dalla Premier | Vuole la Serie A

Alla fine a vincere è stato il Marsiglia che si è imposto per 2-1: un autogol di Nino ha sbloccato la gara e Payet ha raddoppiato. Nel finale Alberto Moreno ha trovato il gol della bandiera.