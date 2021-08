Calciomercato Juventus, scambio in difesa | Nuovo tentativo del Bayern

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere uno scambio decollare in difesa. L’asse con il Bayern Monaco potrebbe surriscaldarsi nei prossimi giorni

Juventus e Bayern Monaco storicamente ci hanno dimostrato di poter mettere in piedi operazioni decisamente importanti in sede di calciomercato. I bianconeri anche in questa sessione potrebbero confermare il trend e concretizzare uno scambio importante che potrebbe arricchire le difese di entrambe le big.

Il Bayern Monaco punta dritto su Danilo, il terzino della Juventus, e no, non è una novità dell’ultima ora, anzi. È da un po’ di giorni, infatti, che la squadra bavarese sembra aver mostrato il suo interesse per il brasiliano per coprire la fascia destra. Ma l’idea che circola dalle parti della Germania è quella di uno scambio alla pari con i bianconeri nella prossima finestra di calciomercato. Il giocatore/contropartita offerto dai campioni della Bundesliga – per nove volte consecutive – è Benjamin Pavard. Il francese, anche lui terzino destro, arrivato nell’estate del 2019 dallo Stoccarda per 35 milioni di euro, sarebbe valutato ora intorno ai 30, esattamente come il suo compagno di reparto della Juventus Danilo.

Calciomercato Juventus, scambio in difesa: si riscalda l’asse con il Bayern

Per quanto riguarda i numeri, la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri ci guadagnerebbe soprattutto in età: Pavard, infatti, è un classe 1996, mentre il brasiliano, che con la maglia della Seleçao ha raggiunto quest’anno la finale, poi persa, contro l’Argentina di Lionel Messi in Copa America, di anni ne ha trenta.

Sulla questione ingaggi, nota dolente di tutta la Serie A, e quindi anche dei bianconeri, il francese guadagna dal Bayern Monaco 5 milioni di euro lordi a stagione contro i 4, netti, di Danilo. L’operazione, alla luce di questo, quindi, sarebbe ancora più semplice da chiudere tra le due squadre. Questo, ovviamente, se dalla Juventus fossero disposti a cedere l’ex Manchester City.