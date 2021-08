Il calciomercato della Juventus ancora non decolla. Nel mirino delle big d’Europa ci sarebbe sempre Dejan Kulusevski, tutti i dettagli per il talento

Giorni importanti per la Juventus tra acquisti e cessioni. Il club bianconero è sempre alla ricerca di innesti di qualità assoluta in vista della prossima stagione. Dopo la sconfitta contro il Barcellona Allegri si aspetta diversi regali dalla dirigenza per puntellare la rosa a sua disposizione. L’allenatore livornese è soddisfatto a metà con alcuni colpi che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. In aggiunta, sulle tracce di Dejan Kulusevski ci sarebbero sempre diversi top club d’Europa, tra cui anche il Barcellona.

Calciomercato Juventus, suggestione scambio per Kulusevski

Il Barcellona è alle prese con l’addio di Lionel Messi, sempre più vicino al trasferimento al PSG. Dopo la conferenza stampa al Camp Nou, la Pulce firmerà il suo nuovo contratto con il top club parigino. La dirigenza blaugrana è sempre molto attiva anche per nuove trattative di mercato: gli occhi sono puntati sul talentuoso giocatore svedese della Juventus, Dejan Kulusevski, che non vede l’ora di esplodere definitivamente.

L’idea del club catalano sarebbe quella di uno scambio suggestivo con Dembele, che non ha convinto appieno Koeman e così l’addio del francese potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Il profilo del giocatore del Barcellona non ha mai scaldato gli animi della dirigenza bianconera, che sarebbe orientata su altri nomi per rinforzare il reparto offensivo.

Le prossime ore saranno decisive per comprendere le dinamiche di calciomercato della Juventus, che conta di chiudere presto alcuni colpi in entrata. Allegri ha comunicato da tempo le sue intenzioni alla dirigenza bianconera: a breve possibili annunci importanti per la compagine torinese, vogliosa di riscatto dopo gli ultimi mesi da dimenticare.