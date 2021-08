La Juventus programma il futuro, soprattutto il dopo Cristiano Ronaldo il cui contratto con la società bianconera terminerà alla fine della prossima stagione

Cristiano Ronaldo resta alla Juventus. Ci resterà almeno fino a giugno 2022, quando terminerà il suo contratto da 31 milioni di euro netti. I bianconeri sono però già all’opera per il sostituto del portoghese, o meglio dire dell’erede. In calo le quotazioni di Gabriel Jesus, che pure Cherubini e soci potrebbero provare a prendere nel rush finale di questa sessione estiva di calciomercato, a maggior ragione se il Manchester City dovesse acquistare Harry Kane. Per il vero post Ronaldo un nome sembra essere in pole, quello di Vlahovic. Le ultime indiscrezioni parlano di possibile intesa col serbo e il suo entourage in ottica estate 2022, con la società presieduta da Andrea Agnelli pronta al maxi investimento da 60-70 milioni attraverso magari la ‘formula Chiesa’, cioè in prestito biennale con obbligo di riscatto.

L’accordo di massima con Vlahovic ha il sapore di ‘beffa’ per l’Inter del grande ex Marotta. Come noto l’Ad nerazzurro pensa ancora al classe 2000 serbo per il post Lukaku, ceduto al Chelsea, seppur le resistenze della Fiorentina lo abbiano già spinto verso altri profili, in particolare su Zapata dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, Vlahovic nel 2022: intanto rinnova con la Fiorentina

In attesa della Juventus o comunque di una big, ricordiamo che piace molto pure a Milan, Tottenham e Atletico Madrid, Vlahovic si avvicina moltissimo al rinnovo con la Fiorentina del contratto ora in scadenza nel 2023. Secondo gli ultimi rumors firmerà coi viola fino a giugno 2025 o addirittura 2026 strappando un aumento di stipendio fino a quota 3 milioni di euro. L’ultimo nodo sarebbe la clausola, che la Fiorentina vuole alta mentre il suo entourage ‘ragionevole’ per non spaventare le pretendenti.

