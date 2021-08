La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo grosso dalla Premier League grazie a un assist involontario servito dal Napoli

Il calciomercato in queste ultime settimane si sta continuando a infiammare, con nuovi colpi che potrebbero provocare un effetto domino per quanto riguarda gli attaccanti in Europa. A beneficiare di questa girandola di attaccanti potrebbe essere la Juventus, grazie ad un ‘assist’ da parte del Napoli. Ma andiamo in ordine. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinnovo di Lorenzo Insigne sembrerebbe essere ancora lontano, così il club partenopeo avrebbe preso una decisione.

Se il numero dieci non rinnoverà potrà partire anche in questa sessione di calciomercato. Sulle tracce del capitano del Napoli ci sarebbe l’interesse del Liverpool, che vista la situazione contrattuale potrebbe prelevarlo a 25 milioni subito o puntare a prelevarlo a zero il prossimo anno. Il possibile passaggio di Insigne nei ‘Reds’ aprirebbe la strada alla Juventus per un grande colpo.

Calciomercato Juventus, assist Insigne: il trasferimento al Liverpool aprirebbe la strada a Mané

Situazione sempre più complicata quella di Lorenzo Insigne al Napoli, visto che il rinnovo ancora non è arrivato e il prossimo anno il suo contratto scadrà. In caso però il prolungamento non arrivasse sulle sue tracce potrebbe esserci il Liverpool, che potrebbe percorrere sia la strada dell’offerta immediata o quella del trasferimento a parametro zero il prossimo anno.

A beneficiarne sullo sfondo potrebbe essere anche la Juventus, che con l’approdo ad Anfield di Insigne potrebbe vedere riaprirsi la strada per Sadio Mané. L’esterno senegalese ha un contratto col Liverpool fino al 2023, ma in caso di mancato rinnovo il prossimo anno i ‘Reds’ potrebbero pensare a un suo addio. Così ad approfittarne potrebbe essere la Juventus, ma solo nel 2022.