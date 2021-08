La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora a caccia di rinforzi in vista della stagione che sta per iniziare: il PSG offre Kehrer, ma arriverebbe ad una sola condizione

Manca sempre meno all’inizio del campionato italiano di Serie A. L’Inter dovrà difendere il titolo senza Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, il Milan cercherà di confermarsi senza Donnarumma e Calhanoglu, ma con un Giroud in più, mentre la Juventus dovrà trovare nuove certezze con il ritorno alla Continassa di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora, reduce da una stagione di alti e bassi con Andrea Pirlo, sta kavorando alacremente in sede di calciomercato per fornire una rosa di maggior livello al tecnico livornese. Nel mirino c’è Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo di Dionisi.

Non solo entrate però, attenzione anche al capitolo uscite. Sono molti gli esuberi in casa Juventus ed attenzione al nome di Daniele Rugani, difensore centrale nella scorsa stagione in prestito al Cagliari di Tommaso Giulini. Se la Vecchia Signora dovesse riuscire a mettere a segno la partenza dell’ex giocatore dell’Empoli, potrebbe tuffarsi un elemento offerto dal PSG di Mauricio Pochettino.

Calciomercato Juventus, colpo dal PSG | I dettagli

La partenza di Daniele Rugani sarà la condizione giusta per l’arrivo di un esubero dal PSG di Mauricio Pochettino. Il club francese infatti, con l’arrivo di Lionel Messi, secondo anche quanto riportato dal ‘Chiringuito’, dovrà incassare una cifra che si avvicina fra i 180 ed i 200 milioni di euro e per farlo potrebbe di certo partire dagli esuberi.

Uno di questi sarebbe Thilo Kehrer, difensore centrale tedesco della squadra francese. Il giocatore classe 1996 ha un valore in sede di mercato di circa 25 milioni di euro. Il contratto dell’originario di Tubingen è in scadenza nel 2023, ma tutto dipenderà dalla partenza di Daniele Rugani.