L’Inter lavora sul calciomercato a caccia del nome giusto da regalare a Simone Inzaghi. Il nome di Joaquin Correa resta decisamente caldo: le ultime mosse e la reazione di Sarri

L’Inter è alle prese con grandi stravolgimenti sul calciomercato. I nerazzurri hanno nel mirino un nome che piace particolarmente a Simone Inzaghi: trattasi di Joaquin Correa che tanto bene ha fatto con il tecnico nei suoi anni in biancoceleste. L’argentino, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, sembra aver scavalcato la concorrenza, diventando ben presto uno dei favoritissimi per occupare una casella nel reparto offensivo dell’Inter.

Già nella giornata di ieri, il quotidiano romano ha riportato un’accelerazione nella trattativa che dovrebbe portare il Tucu a vestire la maglia nerazzurra. Ora è tempo di concludere l’affare: ne beneficerebbero entrambe le parti in causa. Correa è un elemento che potrebbe essere utile a Simone Inzaghi per il suo gioco e allo stesso tempo la Lazio ha bisogno di monetizzare per sbloccare il mercato e per soddisfare i parametri dell’indice di liquidità.

Calciomercato Inter, Correa si avvicina: prezzo e reazione di Sarri

Correa rappresenta, dunque, uno dei primissimi nomi per l’Inter, orfana della presenza di Romelu Lukaku in attacco. Resta la distanza sul prezzo dato che Lotito chiede 40 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne offrono 25 milioni più 5 di bonus. Una distanza che potrebbe essere colmata grazie a diversi fattori. In primis, Sarri è impaziente di sbloccare il mercato e ciò potrebbe avvenire solo grazie alla partenza di Correa. Per questo, l’affare potrebbe accelerare, con la fumata bianca che potrebbe arrivare entro ferragosto. Si stringono i tempi, con Sarri e Inzaghi che spingono: Correa è sempre più vicino a vestirsi di nerazzurro.