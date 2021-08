Calciomercato Inter, i nerazzurri monitorano anche un possibile colpaccio per il dopo Romelu Lukaku: decisione presa per il futuro dell’attaccante

Sono ore frenetiche per il calciomercato dell’Inter. Raggiunto l’accordo con il Chelsea per Lukaku – svolte anche le visite mediche, si attende solo l’ufficialità -, i nerazzurri stanno concentrando le loro forze per rimpiazzare l’attaccante belga. L’ex Manchester United, epicentro assoluto dello scudetto targato Antonio Conte, lascerà inevitabilmente un vuoto enorme nel reparto offensivo della ‘Beneamata’. I lombardi, dal canto loro, vorrebbero mettere a segno un doppio colpo per rimpolpare il reparto. Il primo è già andato in porto e porta il nome di Edin Dzeko. L’addio del bosniaco alla Roma, dopo diverse voci nel corso delle ultime sessioni di trasferimenti, si è ora definitivamente concretizzato. Il suo spessore e la sua esperienza possono dare una grande mano a mister Inzaghi, che potrà contare anche su un altro centravanti.

L’opzione ideale sarebbe Zapata – molto vicino per caratteristiche a ‘Big Rom’ -, l’Atalanta però deve ovviamente assicurarsi un valido sostituto. Si era parlato di Abraham, ma il giovane talento dei ‘Blues’ non prende in considerazione la ‘Dea’ e nella corsa per l’inglese in testa adesso ci sono i giallorossi di Mourinho. La trattativa per il colombiano, perciò, è in stallo e Marotta continua a guardarsi attorno alla ricerca di altri profili idonei. Uno che piace sicuramente è Anthony Martial del Manchester United. In questo senso, arriva una novità importante.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato: Raiola non aspetta | Bye bye Inter, vola in Spagna

Calciomercato Inter, lo United ha deciso il futuro di Martial

Sfuma l’ipotesi Inter-Martial. Il nome del francese era stato avvicinato ai nerazzurri nelle ultime ore, in ottica sostituto di Lukaku. Ma, stando a quanto riferisce ‘The Telegraph’, i Red Devils pare non abbiano intenzione di vendere l’attaccante. A quanto sembra, il classe ’95 rientra nei piani tecnici di Solskjaer per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, colpo per Allegri | C’è la data

Sfumano, quindi, le voci su un possibile trasferimento, con l’ex Monaco – accostato anche alla Juventus di Allegri – che vede il suo destino ancora in Inghilterra. La ‘Beneamata’ dovrà, di conseguenza, continuare a guardarsi attorno, sperando che possa sbloccarsi il prima possibile la pista Zapata. Vi terremo aggiornati.