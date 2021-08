Massimiliano Allegri non vede l’ora di avere a disposizione tutta la rosa in vista della prossima stagione: possibile colpo in arrivo, c’è la data

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero vorrebbe accontentare Massimiliano Allegri con diversi colpi di livello assoluto per incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. L’allenatore toscano ha chiesto rinforzi soprattutto nella zona centrale di campo dopo una stagione assolutamente da dimenticare per certi versi nonostante i due trofei collezionati.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, asse con il Bayern | Proposto lo scambio

Calciomercato Juventus, l’assalto definitivo a Pjanic

La Juventus vuole arrivare nuovamente al centrocampista bosniaco, Miralem Pjanic, che ha già vissuto anni d’oro in maglia bianconera anche con lo stesso Allegri. Come svelato dal quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” il Barcellona avrebbe intenzione di cederlo entro ferragosto dopo una stagione da dimenticare per l’ex Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro via | Marotta piazza il poker

Un assalto decisivo per la Juventus vogliosa di incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore toscano vorrebbe riavere in squadra il playmaker per organizzare il sistema di gioco tipico dalle sue idee. Possibile doppio colpo a centrocampo con Locatelli sempre nel mirino della dirigenza bianconera: nei prossimi giorni gli affari potrebbero sbloccarsi definitivamente con lo stesso tecnico livornese pronto ad una nuova avventura.

Pjanic vorrebbe tornare protagonista dopo una stagione non troppo esaltante al Barcellona sotto la gestione Koeman. Il centrocampista bosniaco ha vissuto un’annata difficile venendo impiegato col contagocce dall’ex Ct della Nazionale olandese.