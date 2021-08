PSG, la conferenza di Messi | Deciso il futuro di Mbappé

È il giorno delle presentazioni per Lionel Messi. L’attaccante ormai ex Barcellona è un nuovo calciatore del PSG. In conferenza stampa arriva anche un annuncio decisivo su Mbappé

Il calcio si ferma dopo il terremoto. Lionel Messi non è più un calciatore del Barcellona e si è ormai accasato al PSG: oggi era in programma la conferenza stampa di presentazione, occasione in cui la Pulce ha fatto il punto della situazione sul suo trasferimento in Francia. Di seguito le parole principali dell’argentino: “Tutti sanno che il mio addio al Barça è stato difficile da gestire dopo molti anni in cui ero lì. Trasferirmi al PSG mi ha dato felicità e voglia di ricominciare. Voglio allenarmi presto, conoscere i compagni e il corpo tecnico per iniziare questa nuova tappa della mia carriera”.

Il fenomeno argentino si concentra poi sulle ambizioni di vittoria e di Champions League da parte del nuovo numero 30: “Questo club ha avuto sempre delle squadre molto forti ma non è mai riuscito a vincere la Champions. Parliamo di uno squadrone che è stato molto vicino a vincere una competizione dove è davvero difficile vincere, bisogna essere un gruppo unito e ancora non conosco questo spogliatoio ma serve anche un po’ di fortuna, che va anche cercata. In Champions non sempre vince il migliore, si tratta di una competizione speciale ed è anche per questo che tutti vogliono vincerla. Voglio vincere, voglio continuare a competere a livelli alti e non ho avuto dubbi sul Psg perché questo club vuole crescere”.

Calciomercato PSG, da Messi all’annuncio sul futuro di Mbappé

Durante la presentazione di Lionel Messi, arriva anche un annuncio fondamentale sul futuro di Kylian Mbappé, da tempo al centro dei rumors in ottica Real Madrid. Al-Khelaifi è stato chiaro sulla permanenza del francese: “Voglio una squadra competitiva, Kylian resta qui per vincere”. Nessun dubbio, quindi, sulle prospettive per l’attaccante: un reparto offensivo da sogno è pronto a impressionare l’intero pianeta.