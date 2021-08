Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di rinforzi in questa sessione estiva di calciomercato: attenzione al possibile nome a sorpresa di Dejan Kulusevski, esterno della Juventus

Il Milan di Stefano Pioli è uno dei club più attivi in questa sessione estiva di calciomercato. Il club rossonero, reduce dalle partenze di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, si è comunque rinforzato con diversi arrivi dall’estero, basti pensare alla conferma di Brahim Diaz, trequartista dal Real Madrid di Florentino Perez, o all’arrivo di Olivier Giroud, bomber francese. Serve però un esterno per completare la linea dei tre dietro la prima punta e sono molti i profili accostati al Milan nelle ultime settimane di mercato: da Hakim Ziyech, anch’egli non un protagonista al Chelsea di Thomas Tuchel, a Yacine Adli, ultima idea dal Bordeaux per la squadra di Paolo Maldini.

Nelle ultime battute di questa finestra estiva di calciomercato che si sta accendendo, il Milan potrebbe però fare un clamoroso tentativo per arrivare ad un giocatore della Juventus di Massimiliano Allegri: stiamo parlando di Dejan Kulusevski, esterno destro ex Parma. Il giocatore svedese sarebbe un vero e proprio sogno di mercato del Diavolo.

Calciomercato Milan, idea Kulusevski | Pista (quasi) impossibile

Dejan Kulusevski non è nella lista dei trasferimenti della nuova Juventus di Max Allegri. L’idea del Milan potrebbe essere quella di un prestito con dirititto di riscatto per arrivare allo svedese: un’ipotesi al momento da escludere. La Vecchia Signora non è intenzionata a lasciar andare l’ex giocatore di Parma ed Atalanta a meno di offerte clamorose e, soprattutto, soltanto cash.

Nell’ultima stagione con la maglia della Juventus, Kulusevski ha collezionato 35 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 4 reti e fornendo 3 assist ai suoi compagni di squadra. Lo svedese ha una valutazione in sede di mercato di almeno 45-50 milioni di euro ed un contratto fino al 2025.