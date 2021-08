La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti: addio possibile per il top player, suggestione scambio!

Saranno giorni intensi per la Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre alla ricerca di validi profili da regalare a Massimiliano Allegri per l’anno che verrà. La stagione è già alle porte con il tecnico livornese che non vede l’ora di abbracciare nuovi acquisti in grado di far compiere il salto di qualità alla formazione bianconera. I prossimi giorni saranno decisivi con il futuro di Paulo Dybala ancora in bilico: l’agente del talentuoso giocatore argentino ha avuto un incontro con la dirigenza per un possibile prolungamento contrattuale.

Calciomercato Juventus, Dybala rinnovo fase di stallo: idea top scambio

Lo stesso Dybala vorrebbe continuare la sua avventura in bianconero, ma dopo l’incontro è arrivata al momento una fumata grigia. Dopo l’addio di Messi il Barcellona vorrebbe mettere a segno un nuovo colpo in attacco dopo gli arrivi di Aguero e Depay con il primo che dovrà stare fuori per diversi mesi. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il progetto del club blaugrana sarebbe in discussioni. Diversi calciatori, come Ilaix Moriba, Ousmane Dembele o Anssumane Fati, hanno il contratto in scadenza tra circa dodici mesi e potrebbero partire a zero.

In questo modo balla anche il futuro del centrocampista olandese, Frenkie de Jong, voglioso di tornare protagonista ancor di più dopo gli anni d’oro all’Ajax. C’è il rischio di perderlo in futuro se il Barcellona non dovesse avere le idee chiare: la partenza di Messi ha sconvolto tutto l’ambiente. L’ipotesi suggestiva sarebbe quella di uno scambio proprio con la Juventus con Dybala che è stato sempre nel mirino da parte del club catalano.

Il futuro di Dybala resta ancora in bilico: continuano i contatti in corso tra l’agente e la dirigenza bianconera per il rinnovo del talentuoso giocatore argentino.