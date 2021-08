Calciomercato, l'Atletico punta Aubameyang

L’Atletico Madrid sarebbe intenzionata a virare su Aubameyang per rinforzare il pacchetto offensivo. La Juventus e l’Inter, quindi, potrebbero tornare in corsa per Dusan Vlahovic.

L‘Atletico Madrid è alla ricerca di un attaccante. Da settimane i colchoneros stanno valutando tutte le opzioni che offre il calciomercato per rafforzare il reparto avanzato da mettere a disposizione di Diego Pablo Simeone. Le strategie del club spagnolo sono entrate in conflitto con gli interessi di Juventus e Inter, che vorrebbero acquistare il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. I biancorossi di Madrid, infatti, avrebbero offerto alla società viola 50 milioni di euro per acquistare il serbo, incontrando però le resistenze dei gigliati. Ora i piani degli spagnoli sarebbero cambiati e il calciatore al centro del loro interesse sarebbe Pierre-Emerick Aubameyang.

Calciomercato, l’Atletico vira su Aubameyang | Juventus e Inter ancora in corsa per Vlahovic

Secondo quanto riportato da fichajes.net, infatti, l’Atletico sarebbe intenzionato a puntare sul bomber gabonese dell’Arsenal. I Gunners avrebbero bisogno di fare cassa per acquistare calciatori in reparti al momento più scoperti e accetterebbero un’offerta congrua sia per il trentaduenne sia per Alexandre Lacazette.

Per i colchoneros Aubameyang sarebbe un’ottima opzione per affiancare Luis Suarez, con cui il calciatore dell’Arsenal si integrerebbe bene tatticamente, Per concretizzare l’operazione, però, l’attaccante ex Milan dovrebbe ridursi l’ingaggio. Sacrificio che farebbe, essendo alla ricerca di nuovi stimoli. Se la trattativa si chiudesse, a gioire sarebbero Inter e Juventus. I due club di Serie A, infatti, hanno messo da tempo nel mirino Vlahovic e con l’Atletico fuori dai giochi, ci sarebbe una rivale in meno nella corsa al serbo.