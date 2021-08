La Juventus sogna il colpaccio a centrocampo per la prossima stagione e arriva un assist importante dal Real Madrid

Non è stato un calciomercato semplice fino a questo momento per la Juventus, che ha cercato di fare poche operazioni ma mirate per rinforzare la propria rosa. In uscita c’è stato l’addio di Demiral mentre in entrata è arrivato Kaio Jorge e nelle ultime ore anche Manuel Locatelli, per il quale manca soltanto l’ufficialità.

L’effetto della crisi dal Covid persiste ma, come dichiarato in passato da Andrea Agnelli, dal 2022 dovrebbe andare meglio e per questo l’estate prossima potrebbero esserci colpi ancor più importanti. Nel mirino dei bianconeri resta Paul Pogba e le notizie delle ultime ore sarebbero confortanti in tal senso: secondo quanto riportato da ‘OkDiario.com’, infatti, il Real Madrid si sarebbe tirato fuori dalla corsa per il francese.

Calciomercato Juventus, buone notizie per Pogba: il Real Madrid si defila

Paul Pogba ha un contratto in scadenza proprio nel 2022 con il Manchester United e pertanto può trasferirsi a parametro zero. L’ostacolo ‘Blancos’ per i bianconeri non è facile da superare ma qualora questa notizia in arrivo dalla Spagna dovesse essere confermata, ci sarebbe sicuramente una possibilità in più di rivedere il francese con la maglia della Juventus. Da risolvere chiaramente il problema ingaggio visto che attualmente guadagna circa 18 milioni di euro, ma è possibile che in estate accetti anche meno per tornare in Serie A.

Da quando è andato via Pogba, la Juventus ha avuto quasi sempre problemi a centrocampo e chissà che non sia proprio lui a risolverli una volta per tutte nella prossima annata.