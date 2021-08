Cristiano Ronaldo rompe il silenzio e risponde alle tante voci di mercato sul suo conto: il giornalista non si risparmia dopo le dichiarazioni di CR7

Dopo il super trasferimento di Leo Messi al Psg adesso tutte le voci di mercato girano intorno al suo nemico sportivo, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è al centro di diversi interessamenti, in particolare da parte di Real Madrid e Manchester City. CR7, però, ha rotto il silenzio con un post su Instagram, smentendo tutte le voci che circolano in questi gironi intensi di calciomercato. In particolare ha smentito qualsiasi possibilità di tornare al Real, come del resto aveva anche fatto Ancelotti. Ronaldo ha motivato le sue dichiarazioni: “Sto rompendo il mio silenzio perché non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare, tutto il resto sono solo chiacchiere”.

Calciomercato Juventus, la risposta al post di Ronaldo

Nonostante la sua permanenza alla Juventus non sia affatto certa, queste dichiarazioni lasciano intravedere un futuro ancora a Torino. Intanto, però, sulle dichiarazioni di Cristiano Ronaldo è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani che con un post su twitter non ha nascosto il suo stupore nel non aver visto nelle dichiarazioni del portoghese un accenno alla Juventus.

“Forse mi sono sfuggite, ma due righe sulla Juve e il piacere di giocare per il club che l’ha pagato di più nella sua carriera non sarebbero state fuori luogo”. Questo il tweet pubblicato dal giornalista sul proprio profilo per sottolineare la poca attenzione avuta da Ronaldo nei confronti della sua attuale squadra.