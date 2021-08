La Serie A diventa una destinazione sempre più complicata per Mauro Icardi ma qualche porta potrebbe ancora restare aperta

Tutte le big italiane sono riuscite a portare in casa propria un nuovo centravanti nonostante le perdite. L’Inter ha scelto Dzeko per il dopo Lukaku e preme forte per un altro centravanti, la Roma ha puntato su Abraham per il dopo Dzeko, il Milan ha deciso di puntare sull’esperienza di Giroud e la Juventus ha puntato sul futuro con l’arrivo del giovane classe 2002 Kaio Jorge. Sembra molto complicato trovare uno spazio per Mauro Icardi che, nonostante sia andato a segno nella prima di campionato con il Psg, è chiuso da un attacco stellare composto da Messi, Mbappe e Neymar che non lascia spazio all’ex numero 9 dell’Inter. Ad oggi anche la Roma, molto propensa a puntare su Icardi, ha virato su un altro attaccante e le possibilità di rivederlo in Italia diminuiscono.

Calciomercato, Icardi in bilico | “Tornerebbero in Italia”

In merito al futuro di Icardi è intervenuta la moglie e agente dell’argentino, Wanda Nara, intervistata dal magazine ‘Confidenze’: “A Parigi i miei figli si sono ambientati bene ma a loro piacerebbe tornare in Italia, che considerano la vera casa. Quando ci siamo venuti, a luglio, Francesca era così contenta che ha detto al papà: ‘Adesso scendo dalla macchina e bacio tutti quelli che passano, amo l’Italia!”.

L’eventuale partenza di Cristiano Ronaldo, però, lascerebbe ancora uno spiraglio in casa Juventus per il possibile arrivo di Mauro Icardi, rimasto in orbita bianconera per diverso tempo. Ad oggi, però, le porte della Serie A sembrano quasi tutte chiuse per lui visti anche i cost piuttosto elevati del suo ingaggio.