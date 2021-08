La Juventus è pronta a tentare l’assalto ad un centravanti di Serie A, qualora dovesse perdere Cristiano Ronaldo: duello in vista con l’Inter

Il calciomercato sta entrando nella fase calda e tutte le società stanno affrettando le operazioni per arrivare attrezzate ad inizio stagione. La Juventus, ad esempio, è riuscita a sbloccare, dopo due mesi di trattativa, l’affare Locatelli che sarà un nuovo giocatore bianconero e andrà a riempire un tassello importante nel centrocampo di Massimiliano Allegri. Intanto, però, Cristiano Ronaldo non sembra ancora del tutto convinto di rimanere a Torino e si è, di fatto, riaperta concretamente l’ipotesi di un suo trasferimento in questi ultimi 13 giorni di mercato estivo. Le pretendenti rimangono sempre il Psg, che però con l’arrivo di Messi potrebbe aver chiuso il propio mercato, il Real Madrid, anche se Carlo Ancelotti ha smentito un suo possibile ritorno, e non ultimo il Manchester City che non è ancora riuscito a convincere il Tottenham a lasciar andare Harry Kane.

Calciomercato Juventus, inserimento per Zapata

Nonostante l’età, Cristiano Ronaldo rappresenta ancora una garanzia di gol e Pep Guardiola questo lo sa bene. Ecco perché non è remota la possibilità di vedere CR7 con la maglia dei citizens tra qualche settimana. Intanto la Juventus non intende farsi trovare impreparata ed è a caccia del sostituto, nonostante l’acquisto già ufficializzato di Kaio Jorge. Tra le possibili idee valutate dalla società c’è anche quella che porta a Duvan Zapata.

Il centravanti dell’Atalanta è nel mirino dell’Inter da diverse settimane, individuato tra i candidati per sostituire Romelu Lukaku. Nonostante l’arrivo di Edin Dzeko, Beppe Marotta è a caccia di un altro attaccante e Zapata è tra le prime scelte ma la ‘Dea’ chiede circa 35-40 milioni di euro per lasciarlo partire. Non è remota la possibilità di assistere ad un duello di mercato tra bianconeri e nerazzurri negli ultimi giorni di mercato ma tutto dipenderà dal futuro di Ronaldo.