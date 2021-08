Il futuro dell’attaccante è ancora tutto da decidere sul calciomercato per il Milan. Opzione clamorosa per l’esterno: si è offerto al Real Madrid

Il Milan deve portare a termine ancora alcuni colpi decisivi per migliorare la sua rosa. In attacco, è arrivato Olivier Giroud, ma la sensazione è che tra i trequartisti dietro l’unica punta nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli qualcosa ancora debba essere fatto. Tra i papabili per la fascia destra offensiva di Pioli c’è Domenico Berardi. La stella del Sassuolo, protagonista con l’Italia a Euro 2020, è riuscito a imporsi anche a livello internazionale, dimostrando le sue qualità tecniche.

Inevitabile che, oltre al Milan, alcuni dei migliori club internazionali mettessero gli occhi sull’esterno d’attacco. E per lui una nuova pista si sta surriscaldando direttamente dalla Spagna. Stiamo parlando del Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos, infatti, vanno ancora a caccia di un talento che possa completare l’attacco e il sogno, si sa, è caratterizzato da Kylian Mbappé. Il PSG, però, fa muro e nonostante il calciatore sia lontano dal rinnovo, i francesi non lo lasciano partire. Buone notizie per Berardi, ma non per il Milan.

Calciomercato Milan, Berardi si offre al Real Madrid: il punto

Il futuro di Berardi potrebbe, quindi, intrecciarsi direttamente con quello di Mbappé. L’italiano, secondo quanto riporta ‘don balon’, si sarebbe offerto al Real Madrid e sarebbe un nome gradito da Ancelotti, nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare al francese del PSG. La valutazione, secondo quanto riportano dalla Spagna, sarebbe sui 30 milioni di euro, forse anche qualcosa in più dopo il magico Euro 2020 vissuto dal calciatore. Un’opzione sicuramente intrigante sul calciomercato, ma che taglierebbe fuori il Milan da un nome interessante per l’attacco. Vedremo se, da par suo, Maldini tenterà l’affondo nei prossimi giorni.