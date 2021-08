La Juventus sogna il colpo a centrocampo per l’anno prossimo ma la big si fa avanti e prepara un doppio colpo clamoroso

Dopo un calciomercato particolare, potrebbero essere dieci giorni tranquilli per la Juventus. I bianconeri non sembrano intenzionati a fare operazioni importanti e il colpo Locatelli potrebbe aver chiuso definitivamente le entrate.

Molto dipenderà dal centrocampo: in caso di una cessione nuova, infatti, potrebbe esserci l’arrivo di Miralem Pjanic ma la situazione resta comunque difficile. L’addio potrebbe essere di Aaaron Ramsey ma non ci sono tante squadre interessate. Per il futuro invece il sogno è Pogba, visto che il suo contratto con il Manchester United scadrà nel 2022, ma la situazione è tutt’altro che semplice.

Calciomercato Juventus, niente Pogba: il Real Madrid prepara l’assalto

Sul centrocampista francese c’è ormai da diverso tempo il Real Madrid e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il club spagnolo sarebbe pronto a un doppio assalto clamoroso. I ‘Blancos’ infatti vorrebbero ingaggiare Paul Pogba e non solo: nel mirino c’è anche Erling Haaland.

Qualora il doppio affare dovesse andare in porto, il Real Madrid batterebbe la Juventus per quanto riguarda Paul Pogba, che è un obiettivo dei bianconeri soprattutto per la prossima estate.