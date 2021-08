Non solo Cristiano Ronaldo: la Juventus deve gestire anche la situazione legata al futuro di McKennie. Il giocatore sembra però aver già preso una decisione

La Juventus vive giorni intensi dal punto di vista del calciomercato. La vicenda legata a Cristiano Ronaldo ha attirato le maggiori attenzioni, ma ci sono altre situazioni da monitorare. Focus particolare sul centrocampo, dove l’arrivo di Manuel Locatelli può portare a nuove uscite dalla rosa bianconera. Alcuni giocatori sembrano infatti non aver particolarmente entusiasmato mister Massimiliano Allegri, ma a pochi giorni dalla chiusura delle trattative è difficile trovare le giuste offerte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo sotto attacco | “Lo trovo scorretto”

Tra i giocatori in bilico figura anche Weston McKennie, arrivato lo scorso anno alla Juventus e legato al club da un contratto sino al 2025. L’americano non si è comportato male nella sua prima stagione in Italia: 5 gol e 2 assist il suo bottino in 34 presenze in Serie A. Il centrocampista non sembra però godere della fiducia di Allegri, tanto che la Juventus lo reputa cedibile.

Calciomercato Juventus, McKennie ha deciso

Il club bianconero è pronto ad ascoltare offerte per McKennie, con un valore di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro, complice anche il lungo contratto che lo lega alla Juventus. Ad oggi, però, la dirigenza non ha ricevuto domande per il calciatore che prosegue ad allenarsi con professionalità alla Continassa. Il suo obiettivo è infatti chiaro: McKennie vuole restare e convincere Allegri delle sue qualità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Gabriel Jesus | Spunta il retroscena

La situazione dovrà essere risolta rapidamente. Se da un lato McKennie è pronto a giocarsi le sue carte, dall’altra la Juventus accoglierebbe volentieri la sua uscita che gli permetterebbe anche di fare cassa in attesa poi di nuovi colpi in entrata.