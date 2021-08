Il Milan continua a cercare un centrocampista in grado di cuicire il gioco e di dettare l’ultimo passaggio. Tentativo di assalto last minute per un giocatore della Serie A.

Un esordio vincente in campionato e l’ottima prova di Brahim Diaz contro la Sampdoria, non hanno rallentato i tentativi della dirigenza rossonera di portare a Milano un centrocampista di qualità. Un fantasista da schierare nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, in alternanza con il giovane numero dieci, o anche un creatore di manovra. Il tentativo last minute di Paolo Maldini va più nell’ultima direzione. Infatti si starebbe tentando un affondo con la Lazio per acquistare Luis Alberto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovo in stand-by | Simeone prepara l’assalto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Handanovic delude | Tripla pista last minute!

Calciomercato Milan, tentativo last minute per Luis Alberto | Le condizioni della Lazio

Da tempo uno dei nomi sul taccuino della dirigenza del Diavolo per il calciomercato, lo spagnolo non vive una fase di rapporti idilliaci con l’ambiente biancoceleste. Non sembra uno degli uomini intoccabili per Sarri e potrebbe anche partire. Il Milan starebbe offrendo alla Lazio uno scambio alla pari con Rafael Leao .

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo attaccante | Colpo gratis dalla Premier League

Il presidente Claudio Lotito, però, sarebbe intenzionato ad ascoltare soltanto una proposta che porti nelle casse biancocelesti una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. Difficile quindi che possa accettare l’offerta rossonera, anche se Leao sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Maurizio Sarri, potendo agire sia come esterno titolare che come vice Immobile all’occorrenza.