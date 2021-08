Kylian Mbappé risponde alle voci di mercato che lo stanno riguardando segnando il gol del momentaneo vantaggio del Psg contro il Reims

Gli ultimi due giorni di calciomercato avranno i riflettori puntati su Kylian Mbappé. Dopo i clamorosi cambi di maglia di Leo Messi, Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku adesso è il fenomeno francese al centro dei rumors. Il campione del mondo in carica si è, di fatto, promesso al Real Madrid, resta solo da capire se andrà via dal Psg a costo zero nel 2022 o se i blancos presenteranno l’offerta giusta ai parigini in questi ultimi giorni. La prima offerta di 160 milioni di euro formulata dal club di Florentino Perez non ha soddisfatto il Psg, tanto che Leonardo non ha risparmiato le critiche, definendo l’atteggiamento del Real come “scorretto”.

Calciomercato, Mbappè risponde con il gol in Ligue1

Kylian Mbappé non intende rinnovare con il Psg e presto potrebbe raggiungere il compagno di reparto in nazionale, Karim Benzema. Intanto, però, le voci di mercato non lo hanno destabilizzato e lo dimostra il gol che ha segnato contro il Reims che sta decidendo fino a questo momento la vittoria dei parigini in Ligue 1.