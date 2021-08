La Juventus prova a regalare ad Allegri un altro attaccante oltre Kean ma non molla la pista a centrocampo

La Juventus ha già piazzato il colpo Moise Kean per sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo ma spinge forte per un altro attaccante che possa dare più soluzioni a Massimiliano Allegri e l’obiettivo numero uno è Mauro Icardi. Nel frattempo, però, questi ultimi giorni di calciomercato saranno decisivi anche per la chiusura del centrocampista. Oltre al ritorno di Kean potrebbe arrivare un altro ritorno, quello di Miralem Pjanic che sta spingendo per tornare a Torino, dopo l’esperienza totalmente negativa la Barcellona che sarebbe disposto a lasciare andare il bosniaco. I presupposti per il colpo last-minute della Juventus ci sono ma bisognerà affrettare i tempi.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pjanic è possibile

Le alternative a Pjanic vanno di ora in ora spegnendosi. Su Axel Witsel, uno dei primi nomi sulla lista della società, difficilmente lascerà il Borussia Dortmund, come ha anche sottolineato in maniera quasi scherzosa e allo stesso tempo contrariata, l’allenatore del club tedesco. L’altra alternativa in quel ruolo, Corentin Tolisso, è altrettanto complicata, a soli due giorni dalla chiusura del mercato.

La Juventus, quindi, spingerà forte sul ritorno di Miralem Pjanic, forte della volontà del giocatore di tornare a vestire la maglia bianconera, grazie anche al ritorno di Allegri che lo ha sempre esaltato. Inoltre il Barcellona sarebbe disposto a pagare il 50% dell’ingaggio e quindi l’operazione è possibile.