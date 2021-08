L’Inter pensa ad uno scambio a gennaio con il Napoli che coinvolge uno dei perni del centrocampo

In casa Inter il mercato sembra essersi chiuso con l’arrivo di Joaquin Correa che ha subito vedere di che pasta è fatto segnando due splendidi gol all’Hellas Verona. Intanto sta per essere ufficializzato anche il rinnovo di Lautaro Martinez che firmerà un contratto per altri 5 anni a 6 milioni di euro a stagione. La nuova Inter di Simone Inzaghi prende sempre di più forma ma rimane irrisolto il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il regista nerazzurro ha un contratto in scadenza nel 2022 e qualora non dovesse rinnovare potrebbe rientrare all’interno di una trattativa con il Napoli.

Calciomercato Inter, Brozovic e Insigne: ipotesi di scambio

Nello scambio rientrerebbe anche Lorenzo Insigne: l’attaccante del Napoli non ha ancora rinnovato ed è stato nei pensieri di Beppe Marotta anche in queste ultime settimane. A gennaio le due società potrebbero mandare in porto lo scambio, viste le cifre più o meno simili dei due calciatori, altrimenti potrebbero optare per il rinnovo fittizio di un anno e concludere lo scambio a giugno.

Brozovic è sempre stato un pupillo di Luciano Spalletti che proprio durante la sua avventura sulla panchina nerazzurra trasformò il croato in regista. Allo stesso tempo, però, il tecnico toscano ha sempre espresso la sua immensa ammirazione per Insigne che, però, potrebbe essere tentato dall’idea di giocare con i campioni d’Italia.