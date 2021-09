Allegri scarica McKennie: scambio in Premier League!

Resta in bilico il futuro alla Juventus di Weston McKennie: nuova ipotesi di scambio in Premier League. Tutte le cifre e i dettagli

Il calciomercato estivo della Juventus si è concluso con diversi punti interrogativi e questioni ancora irrisolte. In attacco, ad esempio, è stato acquistato solo Moise Kean dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, e la dirigenza bianconera dovrà necessariamente tornare sul mercato nelle prossime sessioni. Ma non solo. Sono infatti diversi i giocatori rimasti in bilico fino agli ultimi giorni di agosto. Uno di questi è Weston McKennie: l'americano non è considerato incedibile e la Juve era disposta ad ascoltare offerte per un suo eventuale addio. Il centrocampista sembra non aver convinto appieno Allegri, anche per la sua attitudine, e nella notte è stato anche escluso dalla Nazionale americana. A gennaio potrebbero così riaprirsi diversi scenari per la sua cessione. McKennie ha mercato ed estimatori soprattutto in Premier League: ecco la nuova ipotesi di scambio nella prossima sessione invernale.

McKennie in bilico alla Juve: possibile scambio col Leicester!

Sondaggi e prime richieste per McKennie sono arrivate dalla Premier League. La dirigenza della Juventus potrebbe così proporre l'americano ex Schalke 04 anche come contropartita tecnica in un eventuale scambio. Tra i giocatori monitorati dalla società bianconera, e già accostati in passate sessioni di calciomercato, c'è anche Tielemans del Leicester. Il Nazionale belga piace alla Juve ma ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro.

Cherubini potrebbe così tentare di proporre il cartellino di McKennie, che è valutato circa 30 milioni, aggiungendo un conguaglio di ‘solo’ 10 milioni. In ogni caso, si tratta al momento di semplici suggestioni di calciomercato, e non c’è ancora nulla di concreto, ma la situazione di McKennie resta da monitorare in casa bianconera.