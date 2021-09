Il Milan non molla la presa per il trequartista | Nuovo tentativo in Premier

Il Milan non molla la presa per il trequartista del Chelsea: conferme dalla Spagna

Il Milan ha portato a termine un calciomercato ricco di innesti: dalla conferma di Tomori, al rinforzo sulle corsie con Florenzi e Ballo Tourè, dall’acquisto di Brahim Diaz e Adli come vice Calhanoglu, a Junior Messias e ovviamente Olivier Giroud, senza dimenticare il rinforzo a centrocampo con il ritorno di Bakayoko e ovviamente Maignan che dovrà cercare di non far rimpiangere Donnarumma. Paolo Maldini, però, continua a cercare un altro giocatore offensivo per rendere la rosa ancor più competitiva. Tra i pallini del club rimanere sempre la suggestione Ziyech. E’ evidente che l’impatto del calciatore marocchino nel Chelsea non sia stato quello che ci si aspettava.

Il Milan non molla la presa per Ziyech

L’ex trequartista dell’ Ajax non ha rispettato le aspettative del club londinese e Thomas Tuchel non lo considera, attualmente, una prima scelta. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, i rossoneri vogliono puntare su Ziyech, vista anche la stima di Stefano Pioli nei suoi confronti.

Il Chelsea sarebbe disposto ad ascoltare un’offerta del Milan ma lascerebbe andare il marocchino per almeno 30 milioni di euro, considerando che Ziyech ha un contratto con i Blues fino al 2025. Il giocatore marocchino è stato molto vicino ai rossoneri in estate ma non è mai arrivata l’accelerata definitiva per arrivare ad un accordo. Il Milan dovrà presentare un’offerta convincente se vuole portarlo a Milano.