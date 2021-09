Il Milan ci prova: scambio con la Juve già a gennaio e niente addio a zero

Il Milan è alle prese con i rinnovi di contratto e i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati. Lo scambio con la Juventus potrebbe essere la soluzione

Il Milan deve concludere diverse trattative relative i rinnovi di contratto. Il caso relativo Franck Kessie continua a tenere banco, ma di certo non è l’unico sul tavolo della dirigenza rossonera. Alessio Romagnoli, infatti, è in scadenza a giugno 2022 e il rinnovo di contratto appare sempre più lontano per il difensore centrale. L’ultima stagione poi è andata a corrente alterna per il centrale che si è visto scavalcato nelle gerarchie da Tomori. Ora l’addio si avvicina e il Milan, questa volta, dopo le partenze eccellenti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, non vuole perdere il calciatore a zero.

LEGGI ANCHE >>> Rinforzi a centrocampo: la Juventus prova il doppio colpo

Per ovviare a quest’eventualità, il Milan ha intenzione di mettere in piedi uno scambio interessante sul calciomercato. Protagonista potrebbe essere la Juventus, interessata da tempo alle prestazioni del difensore.

LEGGI ANCHE >>> Nuovo centrocampista alla Juventus: scambio due per uno in Francia

Romagnoli verso l’addio al Milan a gennaio: scambio con la Juventus

Contratto in scadenza a giugno 2022 e addio che si avvicina: già a gennaio, Romagnoli potrebbe dire addio ai colori rossoneri e alla finestra c’è la Juventus. Mino Raiola potrebbe venire in aiuto del Milan, ma anche dei bianconeri, con uno scambio tra due suoi assistiti. Se Romagnoli sembra destinato al passaggio alla Juventus, il percorso inverso potrebbe essere tracciato da Federico Bernardeschi. Anche lui in scadenza a giugno 2022, potrebbe essere valutato sui 20 milioni di euro, proprio come il centrale. Una cifra a bilancio che farebbe comodo a entrambi i club e per due calciatori ormai destinati all’addio a zero pochi mesi dopo. Lo scambio a gennaio potrebbe davvero diventare realtà.