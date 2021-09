La Juventus ha già individuato il sostituto di Alex Sandro

Ancora una sconfitta cocente per la Juventus che continua a lavorare sul fronte calciomercato: suggestione per il post Alex Sandro

La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato. Per i bianconeri è arrivato un altro passo falso in casa del Napoli con una sconfitta cocente per la compagine allenata da Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese sta cercando di lavorare quotidianamente per trovare la quadratura del cerchio dopo un inizio stagionale da dimenticare. E così dalle prossime sessioni di calciomercato potrebbero arrivare colpi importanti in grado di puntellare la rosa bianconera.

Calciomercato Juventus, Mendy idea per il post Alex Sandro

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” la Juventus avrebbe messo nel mirino il terzino francese del Real Madrid, Ferland Mendy, valutato intorno ai 50 milioni di euro. Nel corso degli anni è diventato uno dei migliori in quella posizione, ma lo stesso presidente Florentino Perez potrebbe pensare ad una sua cessione visto che Carlo Ancelotti sembra fidarsi di Miguel Gutiérrez, uno dei canterani delle ‘merengues’.