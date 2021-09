Può arrivare a Torino, la Juventus ‘libera’ Donnarumma

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per colpi sensazionali in vista della prossima stagione: Donnarumma ‘liberato’

Ancora una sconfitta cocente per la Juventus. Allo Stadio Maradona i bianconeri hanno incassato un altro risultato negativo contro il Napoli dopo quello casalingo contro l’Empoli. Così la stessa dirigenza torinese è sempre al lavoro sul fronte calciomercato anche per la situazione portieri dopo gli errori dell’estremo difensore polacco, Wojciech Szczesny, che non è stato pimpante in occasione del gol di Politano.

Calciomercato Juventus, suggestione Keylor Navas

In questo modo l’idea suggestiva potrebbe arrivare direttamente da Parigi con il duello tra Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore della Nazionale italiana ha fatto il suo esordio proprio nell’ultima sfida del campionato francese: la suggestione potrebbe essere l’ex Real Madrid con l’assalto a giugno visto che vuole giocare con continuità e non alternarsi con l’ex portiere del Milan. In estate Donnarumma è stato vicinissimo a vestire la maglia della Juventus per poi scegliere in maniera definitiva il PSG.