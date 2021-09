Paratici sfida la Juventus: da Pogba a Gravenberch, svolta a centrocampo

La Juventus dovrà cercare di mettere a segno almeno un colpo di livello e prospettiva a centrocampo. Da Pogba a Gravenberch: assalto di Paratici e nuove prospettive

La Juventus ha chiuso la sessione estiva di calciomercato, portando a Torino Manuel Locatelli. I bianconeri, però, al netto delle possibili cessioni che potrebbero verificarsi, seguono diversi profili proprio per il centrocampo, con la chiara volontà di garantire un giovane di prospettive e qualità a Massimiliano Allegri. I nomi sul piatto non mancano e di certo la dirigenza non si farà cogliere impreparata. I bianconeri, però, dovranno fare i conti anche con la folta concorrenza proveniente dall’estero e che potrebbe compromettere le possibilità di successo dei bianconeri sul calciomercato.

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, il Tottenham di Fabio Paratici ha tutta l’intenzione di andare all’assalto di Ryan Gravenberch. Il promettente centrocampista dell’Ajax ha attirato su di sé gli occhi delle maggiori big internazionali. Un nome raro, dalle caratteristiche molto ricercate in Europa e in grado di fare bene in entrambe le fasi di gioco, sia offensiva che difensiva. Gli Spurs sono pronti, quindi, a fare sul serio per portarlo a Londra, ma la Juventus resta vigile e non ha intenzione di mollare la presa.

Calciomercato Juventus, da Pogba a Gravenberch: cosa cambia a centrocampo

Se la corsa al Nazionale olandese si infittisce sul calciomercato, anche Paul Pogba si allontana dalle mire bianconere. Dalla Spagna riportano, infatti, come il francese indirizzato verso il Real Madrid, pronto a spazzare via la concorrenza per il calciatore. A questo punto, la Juventus potrebbe restare calda sul profilo di Aurelien Tchouameni, un centrocampista completo e in rampa di lancio, al Monaco come in Nazionale. Un nome che sicuramente piace e su cui la Juventus potrebbe davvero puntare. Tris di nomi per il centrocampo: Federico Cherubini sfoglia la margherita in vista dei prossimi mesi, ma non senza tener conto della folta concorrenza sui suoi obiettivi.