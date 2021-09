Il Barcellona sprinta per acquistare il gioiello: Juventus gelata

Il Barcellona, dopo un calciomercato estivo in cui ha dovuto rinunciare a Messi e Griezmann torna a pianificare il futuro. Vicino l’accordo per il gioiello spagnolo che piace anche alla Juventus

Le partenze di Messi e di Griezmann, parzialmente compensate dagli arrivi di Depay e Aguero, hanno certificato che il Barcellona deve ripartire con un progetto economicamente più sostenibile. Stop agli ingaggi stellari, che la situazione debitoria dei catalani con consente più di mantenere, e spazio a operazioni di calciomercato per costruire una rosa giovane e funzionale. Nel mirino dei blaugrana c’è da tempo Dani Olmo del Lipsia, che ha un contratto in scadenza nel 2023. Lavorando sotto traccia, i dirigenti del Barca stanno provando ad anticipare la nutrita concorrenza, composta da Manchester City, Paris Saint-Germain e Juventus.

Il Barcellona ha l’accordo con Olmo: Juventus gelata

Come ha riferito il giornalista Eduardo Inda durante la trasmissione Chiringuito de Jugones, i catalani avrebbero già trovato un accordo con il calciatore classe 1998, che avrebbe espresso la sua volontà di approdare al club allenato da Koeaman. L’offerta che il presidente Joan Laporta sarebbe disposto a offrire al Lipsia sarebbe di 75 milioni di euro.

La Juventus, che pensa allo spagnolo come al vero erede di Cristiano Ronaldo, potrebbe quindi rimanere spiazzata per via del desiderio del calciatore di tornare a giocare in patria.