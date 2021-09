La Juventus prepara il post Ronaldo | Offerto lo scambio

La Juventus è al lavoro per preparare il colpo che sostituirà Cristiano Ronaldo: pronto lo scambio per il big

La cessione di Cristiano Ronaldo ha portato alla Juventus Moise Kean, ritornato a Torino dopo le esperienze in Inghilterra e Francia. L’attaccante italiano, però, non può essere considerato come l’erede di CR7 ed è per questo che il club bianconero sta valutando un nuovo acquisto nel reparto offensivo. Uno di quelli capaci di cambiare il volto della squadra, e di accendere quella miccia mancata soprattutto contro Empoli e Napoli nei primi due turni di Serie A. I problemi economici sono palesi, anche per ciò che ha lasciato la pandemia. Con gli stadi aperti e le cessioni avvenute si può avviare un processo di recupero, che permetterebbe di acquistare uno come Dani Olmo.

LEGGI ANCHE >>> Disastro Szczesny, la Juventus cerca il sostituto: scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>> La Juventus pensa al dopo Szczesny | Assalto in Premier League

Lo scambio che porterebbe Dani Olmo alla Juventus

Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, nella corsa per accaparrarsi Dani Olmo c’è anche la Juventus. Il club in pole sembra essere il Barcellona, che sta preparando un’offerta da 70 milioni di euro nonostante la crisi economica che sta attraversando. Il club bianconero, però, metterebbe sul piatto una cifra sui 40 milioni più il cartellino di McKennie -valutato 30 milioni-, che a questo punto andrebbe via da Torino e crescerebbe in una squadra importante come il Lipsia.