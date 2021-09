La Juventus pensa al dopo Szczesny | Assalto in Premier League

La Juventus non è soddisfatta del rendimento di Szczesny e studia le strategie per l’eventuale sostituto che potrebbe arrivare dalla Premier

La partenza drammatica della Juventus in campionato ha già sollevato parecchi dubbi e perplessità sull’efficacia del nuovo percorso di Massimiliano Allegri. La partenza di Cristiano Ronaldo si sente già parecchio soprattutto per qui gol decisivi che il portoghese riusciva a realizzare nei momenti complicati della partita. Inoltre, però, tra i volti meno positivi di questo inizio difficile dei bianconeri c’è sicuramente Wojciech Szczesny che ha la responsabilità di tre pesanti errori, contro Udinese e Napoli, che sono costati dei gol. In casa Juve riaffiora già il rimpianto per il mancato arrivo di Gianluigi Donnarumma ma intanto la società lavora tra le linee in cerca di un potenziale sostituto del polacco. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’ la ‘Vecchia Signora’ starebbe sondando il terreno per David De Gea.

La Juventus sonda il terreno per De Gea

Il portiere spagnolo del Manchester United ha la stessa età di Szczesny ma ha dimostrato di essere ancora nel pieno della forma. De Gea ha ha un contratto con i Red Devils fino al 2023 e la richiesta per lasciarlo andare sarebbe di circa 18-20 milioni di euro. I bianconeri potrebbero fiondarsi su di lui nel prossimo mercato estivo e il ds Federico Cherubini monitora costantemente la situazione.

La Juventus, però, avrebbe individuato anche altri profili per la porta oltre a De Gea, tra cui Keylor Navas che ha perso terreno al Psg con l’arrivo di Gigio Donnarumma e potrebbe chiedere ai francesi la cessione, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, per proseguire gli ultimi anni di carriera da protagonista indiscusso.