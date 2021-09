Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Real e Liverpool-Milan

Si completa la prima giornata dei gironi di Champions League: le formazioni ufficiali di Inter-Real Madrid e Liverpool-Milan

La prima giornata di Champions League si completa questa sera, mercoledì 15 settembre. Dopo le emozioni vissute nel martedì di coppa, i tifosi italiani aspettano l’esordio nella competizione di Inter e Milan. I nerazzurri sono impegnati in casa contro il Real Madrid, mentre i rossoneri fanno visita al Liverpool. Partite affascinanti e ricche di storia, ma un solo obiettivo: iniziare bene il torneo.

Sono ufficiali le formazioni dei due match di Champions League. Mister Simone Inzaghi si affida agli uomini migliora e schiera l’undici tipo visto anche in campionato: in difesa da segnalare il ritorno di Bastoni tra i titolari. Sorpresa, invece, nel Milan. Stefano Pioli sceglie Rebic come unica punta di riferimento: Ibrahimovic non convocato, mentre Giroud, non al meglio, parte dalla panchina.

Champions League, Inter-Real Madrid: le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Casemiro, Modric; Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

Allenatore: Carlo Ancelotti.

Liverpool-Milan: le formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Jota, Origi.

Allenatore: Jurgen Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leão; Rebić.

Allenatore: Stefano Pioli