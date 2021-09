Inter-Real Madrid, non solo Champions: incontro per il centrocampista

L’Inter si prepara al match contro il Real Madrid e sfrutta l’incontro per cercare il colpo a centrocampo già a gennaio

L’Inter torna a giocare la Champions League e questa sera ci sarà il big match con il Real Madrid che aprirà il girone di questa nuova annata. L’obiettivo dei nerazzurri è provare a passare dopo che per diversi anni è arrivata l’eliminazione direttamente nella prima fase: il girone sembra comunque abbordabile anche se c’è l’insidia Shakhtar Donetsk.

La società intanto continua a valutare anche le possibili mosse da attuare nei prossimi mesi per rinforzare ulteriormente la propria rosa, e potrebbe studiare proprio l’incontro di questa sera con il Real Madrid per parlare anche di calciomercato. Nel mirino della compagine nerazzurra potrebbe esserci Isco.

Calciomercato Inter, la condizione di Sensi preoccupa: tentativo Isco. Possibile discussione già oggi

Il trequartista spagnolo sembra essere ormai ai margini del progetto di Carlo Ancelotti e per questo è possibile un addio. Non è da escludere un inizio di trattative visto che l’Inter ha la preoccupazione di Stefano Sensi: il centrocampista si è fermato nuovamente e per questo il tecnico Inzaghi vorrebbe mettersi al sicuro a gennaio con un innesto di qualità.

L’Inter e il Real Madrid dunque potrebbero discutere già oggi, in occasione del match di San Siro, del possibile trasferimento di Isco a Milano nel mese di gennaio.