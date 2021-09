Kessie già a gennaio: la Juventus fa cadere in tentazione il Milan

L’intenzione della Juventus è quella di potenziare la mediana e piace molto Kessie: i bianconeri offrono lo scambio al Milan, la risposta

Lo scontro più importante della quarta giornata di Serie A sarà chiaramente Juventus-Milan. Sarà fondamentale per i bianconeri dimostrare concretamente di essere in ripresa. La vittoria contro il Malmoe nel debutto stagionale in Champions League ha dato un po’ di respiro, ma l’inizio di campionato è stato troppo negativo per poter essere tranquilli. Un pareggio contro l’Udinese in rimonta e addirittura due sconfitte consecutive, nell’ordine Empoli e Napoli. C’è chiaramente preoccupazione nell’ambiente riguardo al prosieguo del cammino, ad Allegri l’arduo compito di ridare equilibrio al gruppo e mettere in risalto i suoi punti di forza.

Lo scontro con i rossoneri, che andrà in scena domani sera alle ore 20:45, si lega anche a temi che hanno a che fare con il calciomercato. In particolare, resta in bilico il futuro di Kessie con i lombardi. Il contratto dell’ivoriano è in scadenza giugno 2022, ma il rinnovo appare lontano. Il ‘Presidente’ e il suo procuratore chiedono ben 8 milioni di euro a stagione, a dispetto dei 6 proposti dal ‘Diavolo’. L’obiettivo principale è quello di evitare una nuova clamorosa perdita a parametro zero la prossima estate, come già successo con Donnarumma e Calhanoglu. Perciò, senza accordo non è da escludere una partenza a gennaio. La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, vorrebbe tentare uno scambio.

La Juventus offre lo scambio per Kessie: la risposta del Milan

I bianconeri metterebbero sul piatto il cartellino di Weston McKennie. Lo statunitense è tra i più sacrificabili nella rosa di Allegri. Il suo contratto scade a giugno 2025 e la valutazione si attesta sui 25 milioni di euro. Quella dell’ex Atalanta, invece, intorno ai 45 al momento, ma potrebbe scendere vista la situazione contrattuale.

Il Milan, però, non prenderebbe in considerazione questa opzione, rifiutando. La Juventus dovrà, quindi, cercare delle strade alternative per portare a Torino Kessie, tenendo conto che su di lui resta forte anche l’interesse del PSG.