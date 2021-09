Nuova clamorosa rivelazione sull’allenatore della Roma Jose Mourinho, sempre al centro dei riflettori: “Gli ho tirato contro uno scarpino”

Jose Mourinho, ma per tutti lo ‘Special One’. La carriera dell’attuale allenatore della Roma è indubbiamente tra le più prestigiose ed influenti nella storia del calcio, con ben 25 trofei conquistato. Un personaggio unico, dall’atteggiamento spesso sfrontato e con una quantità di carisma quasi difficile da contenere e controllare. Una personalità dirompente, che spesso ha generato delle critiche e delle reazioni pesanti. È ciò che è successo, ad esempio, dopo il match del 21 gennaio 2017 tra Manchester United e Stoke City, quando il portoghese sedeva sulla panchina dei ‘Red Devils’.

Lo scontro è terminato sul risultato di 1-1, ma l’ex mister del Real Madrid avrebbe voluto un rigore a favore per un presunto fallo di mano del difensore dello Stoke Ryan Shawcross in area di rigore. L’arbitro della partita, Mark Clattenburg, ha giudicato diversamente e a fine gara si è scontrato negli spogliatoi con Mourinho. Lo ha raccontato lo stesso ex giudice di gara inglese, nel suo nuovo libro autobiografico: “In un Manchester United-Stoke City non assegnai un rigore ai ‘Red Devils’ per una presunta mano di Shawcross. Ero sicuro di aver visto bene e così era. Mourinho si presentò nel mio spogliatoio protestando e gli tirai uno scarpino prendendo il muro“.

LEGGI ANCHE>>> Kessie già a gennaio: la Juventus fa cadere in tentazione il Milan

LEGGI ANCHE>>> Milan a caccia di una punta: intreccio con Roma e Real

Clattenburg: “Ho tirato uno scarpino contro Mourinho”

Clattenburg prosegue: “Non sapeva cosa dire. Ero così stufo di tutti i ridicoli giochi mentali. Sono tornato a casa mentre ripercorrevo l’incidente di Shawcross. L’ho guardato negli highlights e avevo ragione, la palla lo ha colpito sul petto. Allora perché Mourinho stava facendo quei giochi con me? Sai una cosa, pensai, non posso più essere disturbato da idioti del genere”.