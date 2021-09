Gli infortuni e le ricadute di Ibrahimovic preoccupano il Milan, che cercherà già a gennaio di aggiungere un’altra punta al reparto offensivo

Zlatan Ibrahimovic tra una quindicina di giorni compirà 40 anni. Quando non è costretto a fermarsi per infortuni o a stare fermo a scopo precauzionale, è ancora un calciatore dominante, però gli stop sono sempre più frequenti. Il Milan, per questo motivo, sta pensando a intervenire per consolidare il reparto offensivo con un nuovo innesto. Nel mirino di Paolo Maldini ci sono diversi giocatori, tra cui l’attaccante della Roma, dove gioca in prestito dal Real Madrid, Borja Mayoral.

Il Milan prova a subentrare alla Roma per il prestito di Borja

Lo spagnolo classe 1997, sta avendo poco spazio in questo inizio di stagione, e sembra che nel nuovo corso giallorosso targato Jose Mourinho non ci siano per lui troppe chance di mettersi in mostra. Il Milan potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con la dirigenza madrilena per subentrare alla Roma nel prestito di Borja, per cui la squadra della Capitale non ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni. L’affare potrebbe chiudersi nel calciomercato di gennaio.

Unico ostacolo all’operazione sarebbe, però, proprio Mourinho che vuole comunque almeno tre punte centrali per affrontare tutte le competizioni senza stressare sempre gli stessi giocatori.