Allegri serve un altro ‘assist’ ai top club: assalto al gioiello!

Allegri fa discutere anche per le dichiarazioni su Federico Chiesa: Bayern Monaco, Chelsea e non solo in agguato. Cifre e dettagli

“È entrato in un momento difficile della partita e avevo bisogno di lui per portare la palla nella metà campo avversaria. Deve crescere e acquisire la consapevolezza di quello che può fare, perché siamo alla Juventus“. Nel post partita di Juve–Milan Massimiliano Allegri ha parlato così di Federico Chiesa, evidentemente non soddisfatto del suo ingresso in campo. L’esterno non è ancora al meglio dopo le noie muscolari accusate in Nazionale ed è tornato in campo solo ieri per l’ultimo spezzone di partita. Le dichiarazioni del tecnico stanno facendo però discutere: dopo de Ligt, infatti, Allegri ha messo in discussione anche l’altro gioiello della rosa bianconera, che è peraltro reduce da un’ottima prima stagione a Torino e da un Europeo vissuto da assoluto protagonista. I top club europei sono già in agguato e le parole di Allegri potrebbero rappresentare un ulteriore incentivo per assalti futuri: ecco le ultime su Federico Chiesa.

Allegri mette in discussione anche Chiesa: Bayern, Chelsea e non solo in agguato

Come noto, in estate si è già parlato di Bayern Monaco, Chelsea e Liverpool sulle tracce di Chiesa. La prima stagione alla Juve e l’Europeo hanno sancito la definitiva consacrazione del classe 1997, che ha subito attirato su di sé le attenzioni dei top club appena citati. Una consacrazione che non è però ancora vista da Massimiliano Allegri, alla luce delle sue ultime parole. E Bayern, Chelsea e non solo sono già in agguato, pronte a dare l’assalto se l’ex Fiorentina non dovesse tornare centrale anche con il tecnico toscano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Tuttavia, Chiesa è ritenuto un patrimonio dalla Juventus e assolutamente incedibile. In altre parole, non basteranno 100 milioni di euro per portarlo via da Torino. Bayern Monaco, Chelsea e gli altri top club sono avvisati.