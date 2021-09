Maxi affare, il big può lasciare Torino: la suggestione per la Juventus

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato: maxi affare possibile per il club bianconero, la suggestione per il big

Tanto lavoro per la Juventus in vista della prossima stagione. Il club bianconero è sempre vigile per allestire una rosa super competitiva puntellando ogni reparto a disposizione di Massimiliano Allegri. Ancora una panchina per il centrale olandese de Ligt e, dopo le dichiarazioni del suo noto agente Mino Raiola, si potrebbe pensare anche ad una cessione per lui.

Calciomercato Juventus, de Ligt verso l’addio: il maxi affare

In questo modo la stessa dirigenza bianconera potrebbe pensare al ritorno di Coman, in scadenza contrattuale nel giugno 2022 e valutato dal Bayern Monaco circa 25-30 milioni di euro e al colpo del terzino canadese, Alphonso Davies (50-60 milioni di euro) per pensare al post Alex Sandro in vista della prossima estate.

Contro il Milan de Ligt è finito ancora volta in panchina: altra esclusione eccellente con Massimiliano Allegri che punta sulla coppia di centrali composta da Bonucci e Chiellini.