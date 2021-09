Mou lo manda via, ennesimo messaggio di calciomercato

Gonzalo Villar ancora una volta in tribuna: messaggio forte e chiaro di Mourinho che non vede lo spagnolo all’interno del suo progetto

La Roma, in campo all’Olimpico contro l’Udinese, chiude il turno infrasettimanale di Serie A e vuole tornare alla vittoria dopo lo scivolone di Verona. José Mourinho si affida alle sue certezze e manda ancora una volta in tribuna Gonzalo Villar. il centrocampista classe ’98 si era messo in mostra nella passata stagione grazie alla fiducia di Fonseca ma quest’anno con l’arrivo dello Special One lo spazio per lui si è totalmente chiuso. In estate era stato vicino al trasferimento ma ha scelto di rimanere nella Capitale ma il messaggio di Mou sembra chiaro e a gennaio potrebbe riaprirsi la possibilità di un addio per l’ex Elche.

LEGGI ANCHE>>>Serie A, Napoli straripante a Marassi: Immobile salva la Lazio

LEGGI ANCHE>>>L’Inter dubita di Calhanoglu: spunta già il sostituto

Villar ancora in tribuna: possibile addio a gennaio

Villar era stato accostato in estate a Fiorentina e Sassuolo ma alla fine ha scelto di restare a Roma ma non ha ancora mai giocato dall’inizio del nuovo campionato e se continuerà a non trovare spazio, sarà inevitabile a gennaio la voglia del ragazzo di andare altrove. Anche in Spagna diverse squadre si erano accorte di lui, in particolare Valencia e Atletico Madrid e non è escluso un suo ritorno in Liga. I giallorossi proverebbero a incassare circa 15-20 milioni, vista la giovane età e il contratto in scadenza nel 2024.