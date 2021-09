Brahim Diaz in bilico, il Milan corre ai ripari: colpo dal Real Madrid

Il Milan continua a lavorare per rinforzare la rosa ma potrebbe esserci la perdita di uno degli elementi più importanti a giugno

È un inizio di stagione straordinario quello che sta vivendo il Milan, che ha collezionato quasi tutte vittorie in Serie A ad eccezione del pareggio di Torino contro la Juventus, che può essere considerato comunque un risultato più che positivo. I rossoneri volano anche grazie a un super Brahim Diaz che ha realizzato già due gol e un assist in queste prime giornate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scatta l’asta: Inter e non solo, affondo per il big

Il classe 1999 sta agendo come trequartista e rispetto a un anno fa ha preso il posto di Hakan Calhanoglu, che si è trasferito all’Inter. Diaz però ha un contratto in prestito con il Milan e per questo motivo non è da escludere il ritorno ai ‘Blancos’ al termine di questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juve due in uno a gennaio: Allegri esulta, arriva il jolly con scambio

Calciomercato Milan, pericolo Brahim Diaz: il Real Madrid può riprenderlo. Spunta Isco

Il Real Madrid sta osservando la situazione di Brahim Diaz ed è pronto a riprenderselo a giugno, dopo il rientro dal prestito. Il club spagnolo potrebbe utilizzarlo per rimpiazzare Isco, visto che ha il contratto in scadenza proprio al termine di questa annata. Il Milan quindi a sua volta potrebbe correre ai ripari virando proprio su di lui in caso di addio di Brahim Diaz.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, altro flop: Maldini pronto a tagliarlo

Il Milan quindi vuole continuare a competere anche in futuro e prepara da subito la mossa per non restare scoperto sulla trequarti in caso di addio del classe 1999.