Juve due in uno a gennaio: Allegri esulta, arriva il jolly con scambio

Barcellona e Juventus, accomunate da uno stentato avvio di stagione, hanno intenzione di chiudere uno scambio tra due giocatori in scadenza nel 2022

I problemi di bilancio hanno impedito a Barcellona e Juventus di portare avanti una sessione di calciomercato dispendiosa. I blaugrana hanno perso il loro simbolo degli ultimi 15 anni, Lionel Messi, i bianconeri hanno ceduto Cristiano Ronaldo e piazzato colpi che pagheranno soltanto in futuro. Anche sul campo i due club stanno palesando difficoltà in questo avvio di stagione e non sembrano avere ancora un’identità di gioco definita. Le società, per risolvere almeno parzialmente i loro problemi, stanno iniziando a discutere di uno scambio da perfezionare a gennaio.

Barcellona e Juventus studiano lo scambio Sergi Roberto-Bernardeschi

I giocatori che dovrebbero cambiare casacca sono Federico Bernardeschi e Sergi Roberto. Ventisette anni il centrocampista azzurro, ventinove il jolly spagnolo, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2022. Le due società valutano il cartellino dei calciatori tra i 15 e i 18 milioni di euro, quindi l’operazione verrebbe conclusa alla pari,

Dal punto di vista tecnico, lo scambio avrebbe il senso di fornire a Massimiliano Allegri un giocatore duttile, che può agire sia da terzino destro che da centrocampista, interno e di fascia. Bernardeschi, invece, andrebbe ad arricchire il reparto delle ali dei catalani.