Italia-Spagna, Mancini e il problema attacco: il CT svela le soluzioni

Roberto Mancini ha parlato alla vigilia di Italia-Spagna che può valere un posto in finale di Nations League e svela i dubbi sul reparto offensivo

In vista della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna che potrebbe portare i campioni d’Europa a giocarsi una finale in casa, allo stadio Giuseppe Meazza, il CT Roberto Mancini ha parlato della fame che ha ancora la nazionale nonostante la vittoria dell’Europeo: “Vogliamo battere la Spagna. L’obiettivo è sempre quello di vincere, dipenderà da noi. Ha ragione Luis Enrique, prima o poi perderemo, ma a noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022 inoltrato”.

Da sciogliere anche gli ultimi dubbi in attacco. In merito alla situazione attaccanti, considerando gli infortuni di Belotti e Immobile, Mancini ha risposto: “Abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi fisici sono a casa. Però abbiamo Kean, Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore”.